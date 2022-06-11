Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı - Son Dakika
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Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı

11.06.2022 13:01

4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrası, 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranları yüzde 25'e sabitlendi. Kiracıları sevindiren gelişme bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ev sahipleri orana uymazsa ne olacak, düzenleme ocaktan beri yapılan zamları da kapsayacak mı? Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Sinan Keskin merak edilenleri yanıtladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz günlerde, 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranlarının yüzde 25'i aşamayacak şekilde artacağını açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" ifadelerini kullandı.

ÖNERGE MECLİS'TEN GEÇTİ

Aynı gün TBMM'den geçerek yasalaşan düzenleme kiracıları memnun etti ama yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Düzenlemeyle ilgili merak edilenler Haberler.com Youtube kanalında ele alındı. Avukat Sinan Keskin'i konuk eden Melis Yaşar, ilk olarak "Ev sahibinin yüzde 25 üzerinde artış istemesi durumunda kiracı nasıl hukuki adımlar atabilir?" sorusunu yöneltti.

"GEÇMİŞE YÖNELİK UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Yasa, geçmişe yürümez" diyen Keskin, "Yayınlandığı tarihten 1 Temmuz 2023'e kadar olan bir zaman dilimini kapsıyor. Kiracılar, "Bizim TEFE/TÜFE oranında artışımız söz konusuydu" diyerek yüzde 25 oranında bir tavan fiyat belirlemesi yapıldığından hareketle, bunun uyarlanmasını talep edemezler. Çünkü burada yasanın yayım tarihi önemli. Ne zaman yayınlandıysa o tarihten itibaren geçerli olacaktır, geçmişe yönelik bir uygulama söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİBİ YÜZDE 25'TEN FAZLASINI TALEP EDEMEZ"

Bir diğer tartışma konusu da yılbaşından itibaren yapılan zamlar... Kiracılar düzenleme tarihi öncesi yapılan zamlar için hak iddia edebilir mi? Avukat Keskin merak edilen soruyu şöyle yanıtladı: "Yasa yürürlüğe girdikten sonra ev sahibi yüzde 25'in üzerinde bir zam artışı talep ederse, yasal olmayan bir şeyi dayatması söz konusu olur. O zaman kiracılar ilgili yasa maddesinden hareketle bunu sözlü olarak söyleyebilecekleri gibi, noterden ihtarname ile de bildirebilirler. Eğer ev sahipleri yine de "TÜFE oranında artış yapacağım, seni tahliye edeceğim ya da tahliye davası açacağım" derse mahkemeler tarafından bu konunun reddedilmesi gerekir. Çünkü geçici yasa maddesi bunu öngörmektedir. Kiracılar evlerini boşaltmak zorunda kalmazlar."

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Son Dakika Haberler.com Özel Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı - Son Dakika


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