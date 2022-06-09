Kira Artış Oranını Yüzde 25'le Sınırlayan Düzenleme TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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Kira Artış Oranını Yüzde 25'le Sınırlayan Düzenleme TBMM'de Kabul Edildi

09.06.2022 02:55
Kira Artış Oranını Yüzde 25'le Sınırlayan Düzenleme TBMM'de Kabul Edildi

Aynı ilde bulunan barolara ödenek dağıtımında puanlama sistemi uygulanmasını öngören ve kira artış oranını yüzde 25’le sınırlayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Aynı ilde bulunan barolara ödenek dağıtımında puanlama sistemi uygulanmasını öngören ve kira artış oranını yüzde 25'le sınırlayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edildi.

BİR YERDE SİGORTALI ÇALIŞMAK AVUKATLIK STAJINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK

Yasaya göre; herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajına engel sayılmayacak. Hakim ve savcılar ve adayları hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Bu kişiler, avukatlık stajı boyunca aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak ve bu dönemde yıllık izinlerini kullanabilecek.

BİRDEN FAZLA BARONUN BULUNDUĞU İLLERDE ADLİ YARDIM BÜROSU KURULACAK

Yasa, aynı ilde birden fazla baronun bulunması durumunda, yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak avukat görevlendirmeleri için de düzenlemeler içeriyor. Buna göre; birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından 'adli yardım bürosu' oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

ÖDENEK DAĞITIMINA PUANLAMA ÖLÇÜTÜ

Ödeneklerin barolar arasında dağıtımında puanlama esas alınacak. Her baroya öncelikle 5 temel puan verilecek. Sonrasındaki puanlamalarda, baroların üye sayıları ve il nüfusları baz alınacak. Barolara, kayıtlı her elli üye avukat ve her beş bin nüfus için bir puan verilecek. Her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sorucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

KİRA ZAMMI YÜZDE 25'İ GEÇEMEYECEK

AKP ve MHP gruplarının ortak önergesi ile kira artış oranına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören kanuna ilave edildi. Buna göre; 1 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak kira artışları, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

Bir önceki kira yılının Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim oranının 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25'in altında kalması halinde ise kira artışlarında bu değişim oranı geçerli olacak.

Düzenleme, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerini de kapsayacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

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Kaynak: ANKA

AK Parti, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kira Artış Oranını Yüzde 25'le Sınırlayan Düzenleme TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

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