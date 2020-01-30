Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Kiralara... - Son Dakika

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara...

6 saat önce

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor.

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Kira artışı ile ilgili soruya cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum" - ELAZIĞ

Murat Kurum, Başsavcı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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