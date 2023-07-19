Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı! 15 yıldır evinde oturan adamı, çocuğunun gözleri önünde öldürdü - Son Dakika
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Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı ölümle sonuçlandı! 15 yıldır evinde oturan adamı, çocuğunun gözleri önünde öldürdü

19.07.2023 10:27

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle ev sahibi ile kiracısı arasında telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti. Tartışmanın ardından kiracısının evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlanan kiracısını silahla vurarak hayattan kopardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma çıktı. Kiracısının evine gelen ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., kiracısı Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözü önünde silahla öldürdü. Polis cinayetin ardından kayıplara karışan Asar'ı arıyor.

HER ŞEY ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Dün saat 15.50 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı. Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti. Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü.

EV SAHİBİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından, Hüseyin Asar'ın yardımına koşan esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ev sahibi tarafından silahla vurulan Asar'ın, çevredekilerden yardım istediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı tişört giyen Hüseyin Asaf'ın vurulduktan sonra koşarak yardım istediği ve esnafların yardım etmeye çalıştığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (13)
  • Fatih Güven: Nerde bu ülkeyi bu hale sokanlar neden insanların çığlıklarına kulak tıkamışlar ölümlere Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Ozay Metin: memleketi ve milleti bu hale getirenlerin iki yakası dertten kurtulmasın Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Ev sahiplerinin gözü dondu bu dunya sultan suleymana kalmamis sizemi kalacak 3 gunluk dunya insan oldurmek nedir ver mahkemeye .. sorun cozuldumu simdi??? Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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