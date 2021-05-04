Kira artışında hesaplamaya dikkat

Kira zammının, kiracılar ile ev sahipleri açısından en önemli konulardan biri olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor. Bu hesaplama ile baktığımızda Nisan 2021 kira artış oranı yüzde 13,70 oldu" dedi.

Hane halkı tüketim harcamaları içinde en yüksek paya sahip olan kira harcamalarının enflasyondaki artışlardan etkilendiğini söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ülkemizde toplam mülklerin yüzde 25,2'sinde ise kiracı bulunuyor" dedi. Özelmacıklı, "Kira zammı, kiracılar ile ev sahipleri açısından en önemli konulardan biridir. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. Maddesi gereğince; taraflarca ayrı bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor. Bu hesaplama ile baktığımızda Nisan 2021 kira artış oranı yüzde 13,70 oldu" dedi.

"Kontratta yazılı olan artış maddesine bakılması gerekiyor"

Gerek iş yeri gerekse konut kira artışlarında öncelikle kontratta yazılı olan artış maddesine bakılması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, "Öncelikle belirtmek gerekir ki kira artışında üst sınır yani yapılabilecek en yüksek zam oranı son 12 ayın yıllık TÜFE oranlarının ortalaması olarak uygulanabilir. Yani taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilirler, ancak üstünde anlaşamazlar. Yazılı kontratlarında eğer daha düşük bir oran belirlenmiş ise o zaman bu oran geçerli olacaktır" diye konuştu.

"Dövizle kirada artış uygulanamıyor"

Kira sözleşmelerinin yabancı para birimlerinde yapılıp yapılamayacağı hususunda da çok soru aldıklarını belirten Özelmacıklı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Kiranın, yabancı para olarak belirlendiği durumlarda, kiraya ayrıca yıllık artış uygulanamıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL