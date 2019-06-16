Son Dakika Haberleri: Kira artışını önleyecek sosyal konut yapımı beklenenin altında kaldı
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Kira artışını önleyecek sosyal konut yapımı beklenenin altında kaldı

38 dakika önce

EYALET ve federal hükümet geçen yıl sosyal konutlar için yaklaşık bir milyar 500 milyon Euro'luk bir destek sundu.

Kira artışını önleyecek sosyal konut yapımı beklenenin altında kaldı, System.String[]
EYALET ve federal hükümet geçen yıl sosyal konutlar için yaklaşık bir milyar 500 milyon Euro'luk bir destek sundu. Hükümetlerin verdiği parayla 27 bin 40 yeni konut üretilirken, geri kalan para ise binaların tamiratı ve restorasyonu için kullanıldı. Yeni yapılan konutların eyaletlere göre dağılımı da büyük farklılıklar oluşturuyor. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde sadece 68 yeni sosyal konut yapılırken, Saksonya Anhalt'ta bu rakam 20'de kaldı.

BERLİN'DE 3 BİN KONUT

Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinden her birinde 6 binden fazla yeni sosyal konut dar gelirlilerin kullanımına sunuldu. Ev kiraların hızla yükseldiği Berlin ve Hamburg şehirlerinin her birinde ise üçer bin konut tamamlandı. Muhalefet partileri federal hükümetin sosyal konut politikasını eleştirirken, Federal İçişleri ve İskan Bakanı Horst Seehofer, eleştirilere "Sosyal konut sorunu ağırlıklı olarak eyalet hükümetlerinin sorumluluğundadır" cevabını verdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:33 
Berlin, Hükümet, Güncel
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