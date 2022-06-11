Kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasının ardından arabulucuk zorunlu hale geliyor

Türkiye'de enflasyon rakamlarının artmasına ek, konut bulma sıkıntısı nedeniyle ev sahipleri kiralarda fahiş oranda zam yaptı. Kısa süre önce harekete geçen hükümet ise kiralara geçtiğimiz yılın yüzde 25'i kadar zam sınırı getirdi. Bu karar sonrası ortaya çıkan soru işaretlerini Avukat Arabulucu Tuğba Güzel Karlıdağ giderdi.

VATANDAŞ NEREYE BAŞVURACAK?

"Kirada arabuluculuk nasıl devreye girecek, vatandaş nereye başvuracak?" sorusuna yanıt veren Avukat Arabulucu Tuğba Güzel Karlıdağ, "Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelecektir. Uyuşmazlık yaşayan taraflar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurabilecekleri gibi yetkinliğine ve bilgisine güvendikleri bir arabulucuya veya arabuluculuk merkezine de başvurabilirler. " ifadelerini kullandı.

"ARABUCULUK YÖNTEMİ DAHA EKONOMİK"

Kira anlaşmazlıklarında da uygulanacak arabuluculuğun 4 hafta gibi bir sürede sonuçlandığını belirten Karlıdağ, "Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar için arabuluculuk yoluyla çözmek taraflar açısından Mahkemeden çok daha hızlı ve ekonomik olacaktır. Tarafların icra takipleri ile uğraşmaları ve tahliye sürecinde mağdur olmalarının önüne geçilerek anlaşma yoluyla sorunlar çözüme kavuşturulmuş olacaktır. " şeklide konuştu.

BAŞVURU ÜCRETSİZ

Arabuluculuk ücretiyle ilgili de bilgi veren hukukçu Tuğba Güzel Karlıdağ, "Dava şartı arabuluculuk işlerinde taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşamazlarsa arabulucuya bir ücret ödemezler. Bu durumda arabuluculuk ücreti devlet tarafından ödenir ve davada haksız çıkan taraftan alınır. Anlaşma durumunda ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir. Ücret, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Arabuluculuk Ücret Tarifesi, Arabuluculuk Daire Başkanlığının resmi web sitesinde yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

"ANLAŞMA HALİNDE DAVA AÇILAMIYOR"

Son olarak arabuluculuğun faydalarıyla ilgili de konuşan Karlıdağ, "Kısa sürede, kolay vemahkemeden daha az masraflı bir çözüm yolu olan arabuluculuk yoluyla taraflar uyuşmazlıklara ilişkin kendi çözümlerini serbestçe kararlaştırabilirler. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, artık bir uyuşmazlık konusu kalmadığı için üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. Arabuluculuk anlaşmaları mahkeme kararı niteliğinde olacaktır. Böylelikleörneğin arabuluculuk yoluyla tahliye hususunda anlaşılması halinde taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğini taahhüt eden taraf, taşınmazı tahliye etmezse Mahkeme kararı hükmündeki bu anlaşma belgesiile (gerektiğinde icra edilebilirlik şerhi alınarak) tahliye işlemlerini derhal başlatmak mümkündür. Öte yandan kira artış oranında da arabuluculuk yoluyla anlaşılarak bu hususlardaki ihtilaflar da ortadan kaldırılmış olur." diyerek sözlerini noktaladı.