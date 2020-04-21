Kira davaları patlayabilir

Salgın nedeniyle işyeri ve konut kiralarında ödemeler aksadı.
Salgın nedeniyle işyeri ve konut kiralarında ödemeler aksadı. Hukukçular, geçen yıl icra dosyaları arasında yüzde 1-2 civarında olan kira ödememe oranının bu yıl yüzde 20-25'lere kadar çıkacağı projeksiyonunda bulunuyor.
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21.04.2020 06:02:09. #1.13#
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