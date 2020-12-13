Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada - Son Dakika

Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

13.12.2020 14:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz" açıklamasının ardından esnafın gözü yarınki Kabine toplantısına çevrildi. Kira düzenlemesiyle ilgili detaylar ortaya çıkarken elektrik, su ve doğal gaz faturalarıyla ilgili bir çalışmanın da gündemde olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" açıklaması dikkat çekmişti.

"DÜZENLEMEDE NELER VAR?"

CNN TÜRK editörü Kıvanç El, canlı yayında yaptığı açıklamada 'kira düzenlemesinin' detaylarını aktardı. El konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vermişti mesajını. 'Üretimi ve istihdamı sağlamak için her türlü desteği sağladık, kiralarda da düzenlemeye gideceğiz' dedi. Peki bu düzenlemede neler var? Bunun detaylarını baktık" dedi.

"TALEPLER DEĞERLENDİRİLDİ"

El, "Öncelikle şunu belirtelim. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yarın gerçekleşecek ve kiralarla ilgili düzenlemeler yarınki toplantıda gündeme gelecek. Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bazı talepleri vardı. Bu taleplerin başında da kira ve fatura desteği geliyordu. İşte bu talepler değerlendirildi. Yarın Kabine Toplantısı'na sunulacak. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde esnaf biliyorsunuz dükkanlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Bazı esnaf siftah bile yapamıyor. Bu yönde sıkıntıları var. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

El, değerlendirmelerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Elektrik, su ve doğal gaz faturaları devam ediyor. Bunların ödemeleri var. Peki beklentide çalışmada ne var?

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.

GELİR KAYBINA GÖRE

Bu konuda bakanlığın çalışmaları var. Burada esnafın yaşadığı gelir kaybına göre desteklerin de verilebileceği ifade ediliyor.

Pandemi bitene kadar bu desteklerin verilmesi planlanıyor. Tabi esnafların kira sözleşmelerindeki ücretlerinin bir kısmı hibe edilebilir, bir kısmı uzun vadeli krediler ve faizsiz desteklerle kredilerle sağlanabilir. Bunlar masada olan başlıklar.

Bunlar kira gelirlerine göre belirlenecek. Yani esnafın ne kadar ödemesi var? Bunlara göre bir oran belirlenecek. Bu oranlara göre de desteklerin hibelerin verilmesi planlanıyor.

"TALEPLERİN HEPSİ KABİNE'DE ELE ALINACAK"

Kabine'de bunlar ele alınacak. Bir de diğer boyut var. Kamuda kiracı olan işletmeler esnaflar var. Yani kiralarını kamu kurumlarına ödeyen esnaflar var.

Bunlarla ilgili de konu Kabine gündemine geliyor. Kabine'de bu esnafların da yine kiralarını daha ileri bir tarihte ödemelerini veya bunlara hibe verilmesi yönünde talepler var.

Bunların hepsi yarınki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak ve Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Son olarak bir kez daha belirtmek gerekirse esnafın ödeyemediği kiraları ve faturaları için belli bir oranda hibe ve destek verilmesi Kabine'nin gündeminde. Bunlara ilişkin detaylı açıklamayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yapacak"

Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Kabine, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada - Son Dakika Ekonomi


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