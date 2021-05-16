KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI - Son Dakika

KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI

16.05.2021 11:53
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI, System.String[]

Koronavirüs salgını 'izole hayat' sürmek isteyenlerin konut tercihini değiştirince, Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı.

Koronavirüs salgını 'izole hayat' sürmek isteyenlerin konut tercihini değiştirince, Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı. Büyükada'daki yazlıkların sezonluk kira fiyatları 40 bin ile 120 bin lira arasında değişirken, emlakçılar, "Kiralayacak ev kalmadı" dediler.

Pandemi dönemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da vatandaşları müstakil evlere yönlendirdi.

Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı. Büyükada'da kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı.  Adalar'daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.

"BÜYÜKADA'DA KİRALIK EVLERE TALEP VAR ANCAK ARZ YOK"Emlakçı Zeynel Çelik, "Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı.   Adalar'da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70'lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı" dedi.

"17 GÜNLÜK TAM KAPANMAYI ADADA GEÇİRMEK İSTEYENLER VAR"17 günlük tam kapanma dönemini de Adalar'da geçirmek isteyenler olduğunu belirten emlakçı Çelik, "17 günlük tam kapanma hepimiz için sürpriz oldu. Daha önceden sezonluk ev kiralayanlar gelmeye başladı. Büyükada'da ev kiraları sezonluk minimum 40 bin liradan başlıyor. Ancak evin niteliklerinin artmasıyla birlikte sezonluk 110 bin lirayı bulan evlerde varö diye konuştu.

"ADADA YAZ İÇİN KİRALAYABİLECEĞİMİZ SADECE BİRKAÇ EV KALDI"Emlakçı Hilmi Orhan da "Eskiden yazlıkçılar adada üç ay oturup,  kışlıklarına giderdi. Ancak pandemiden dolayı hepsi adada kaldı. Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz  ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiralardık. Yine tam kapanma öncesi vatandaşlarımız ev tutmak için adaya geldiö ifadelerini kullandı.

"ADADA EV BULMAK ÇOK ZOR"Emlakçı Ali Adatepe ise, "Adada ev fiyatları oldukça artı. Büyükada tıklım tıklım. Eskiden adada sadece yazlık ev kiralanıyordu, şu an kışlık ev isteyen vatandaşlarımız da oluyor" dedi.

"VATANDAŞLAR TAM KAPANMAYI ADADA GEÇİRMEK İSTİYOR" Pandemi nedeniyle Adalar'da emlak kira ve satışlarında ciddi bir artış  olduğunu belirten  Yunus Karadağ, "Vatandaşlar tam kapanmayı adada geçirmek istiyor. Adada vaka sayıları  diğer yerlere göre daha düşük. Umarım bu yoğunluk ile birlikte adada vaka sayıları artmazö diye konuştu. Büyükada'da ev sahibi olan İsmet Garip ise, "Adada kira fiyatları oldukça artmış durumda. Çünkü adalar İstanbul'a göre daha tenha. Ben de bir ada sakini olarak kışları İstanbul'da olurdum ancak artık yaz, kış Büyükada'dayım" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------- -Emlakçı Zeynel Çelik röportajı -Emlakçı Hilmi Orhan röportajı -Emlakçı Ali Adatepe röportajı -Ev sahibi Yunus Karadağ röportajı -Ev sahibi İsmet Garip röportajı -Muhabir anonsu (Esma MURAT) -Adadan yoğunluk -Büyükada detay görüntüler -Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI

İstanbul, Büyükada, Adalar, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI - Son Dakika


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