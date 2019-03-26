Kira Miktarı Kadar Aidat Alan Site Yönetimlerine Dikkat

Kira miktarı kadar aidat alan site yönetimlerine dikkat Site yönetimleri site sakinlerinin ilgisizliğini kullanıyor Avukat Uygar Çöltekin: "Tüm kat maliklerinin yapması gereken şey, genel kurullara katılmak"İSTANBUL - Site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak genel kurul...

Kira miktarı kadar aidat alan site yönetimlerine dikkat

Site yönetimleri site sakinlerinin ilgisizliğini kullanıyor

Avukat Uygar Çöltekin: "Tüm kat maliklerinin yapması gereken şey, genel kurullara katılmak"



İSTANBUL - Site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak genel kurul toplantılarında istediği kararları alan bazı site yönetimleri, kira gibi aidat ücretleri belirleyebiliyor. Sahte vekalet gibi oyunlarla site yönetimlerinin görevlerini suistimal edilebildiğini söyleyen Avukat Uygar Çöltekin, "Tüm kat maliklerinin yapması gereken şey, genel kurullara katılmak" şeklinde uyarıda bulundu.

Bazı site yöneticileri, site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak genel kurul toplantılarında belirlenen kararları etkileyebiliyor. Toplantıya katılamayan kişiler üzerinden vekalet oyunları düzenleyerek genel kurulda çoğunluk sağlayan site yöneticileri, aidat ücretleri, harcamalar ve faaliyetler ile ilgili istedikleri kararları alabiliyorlar. Kira ücreti gibi aidat ödemek zorunda kalan site sakinleri ise bu durumdan mağdur olan taraf.

"Tüm kat maliklerinin yapması gereken şey, genel kurullara katılmak"

Avukat Uygar Çöltekin, her sene Ocak ayında yapılması zorunlu olan genel kurulda aidatların belirlendiğini söyleyerek, "Aynı zamanda bu genel kurullarda yönetimler de seçiliyor. Aidatlarla ilgili site sakinlerinin ciddi şikayetleri olabiliyor. Bu şikayetler genelde, 'Biz kullanmadığımız hizmetler için para ödüyoruz' şeklinde oluyor. Kat sakinleri bu aidatları ödemek istemiyor ama genel kurulda bunun kararı alınmış durumda. Alındıktan sonra da uymak zorunda kalıyorlar. Tüm kat maliklerinin yapması gereken şey, genel kurullara katılmak. Çok önemli bir işleri yoksa senede bir defa yapılacak bir toplantı, buraya katılıp kendi haklarını müdafaa etmeleri gerekiyor" dedi.

"Toplantıya katılıp, kendi rızaları dışında bir karar çıkarsa bu kararın iptaline ilişkin dava açma hakları var"

Genel kurullara katılarak oy kullanmanın ve karar sürecine katılmanın önemini vurgulayan Çöltekin, "O toplantıya katılıp, kendi rızaları dışında bir karar çıkarsa bu kararın iptaline ilişkin dava açma hakları var. Ancak toplantıya katılmazsanız sizin istemediğiniz bir karar çıkması durumunda eğer bir itirazınızı o genel kurul zaptına geçirmediyseniz dava açma hakkınız da olmuyor. İnsanlar bunu çok önemsemiyorlar ama bu genel kurullarda 1 sene içinde yapılacak faaliyetler, harcamalar, aidat belirlenmesi, yönetim seçimi, denetçi seçimi bunların hepsi o toplantıda belirleniyor. Hem genel kurula katılmayıp hem sonra da buradan şikayetçi olunca hukuken de yapılabilecek pek bir şey kalmıyor ellerinde" ifadelerini kullandı.

"Bazı site yönetimleri sahte vekaletler düzenleyebiliyorlar"

Site yönetimlerinin en çok kullandığı yöntemlerden biri ise vekalet sistemi. Avukat Uygar Çöltekin, bu konuda da site sakinlerini uyararak, "Bazı sitelerde toplantıya katılmayacak olan kişilerden vekalet isteniyor. İnsanlar iyi niyetli olarak bu vekaleti verebiliyorlar o vekaletin ne şekilde kullanılacağını düşünmeden ve çoğunluk oluşturuluyor. Karar alınabiliyor böylece. Bazı site yönetimleri sahte vekaletler düzenleyebiliyorlar. Çünkü büyük sitelerde 200-300 konutluk sitelerde kimse birbirini de tanımıyor. Siz toplantıya gitmiyorsanız sizin adınıza sahte vekaletler çıkartılabiliyor. O vekaletin gerçek olup olmadığını denetleyebilecek kimse de olmuyor. Yani kat malikleri toplantıya gitmediği gibi daha sonra bir gidelim bakalım ne olmuş diye bakmayabiliyorlar. İşte duyurulması ve bunun sonuçlarının bildirilmesi gerekiyor ama 'Posta kutusuna bıraktık' deniyor, 'Daireye bıraktık' deniyor" ifadelerini kullandı.

"Bazı site yönetimlerinin art niyetinden dolayı harcamalar ciddi anlamda suistimal edilebiliyor"

Site yönetimi tarafından gerçekleştirilecek faaliyet ve harcamalarda mağdur olunmaması için yapılması gerekenleri belirten Çöltekin, "Site sakinlerinin ilgisizliğinden ve bazı site yönetimlerinin art niyetinden dolayı harcamaların ciddi anlamda suistimal edilebiliyor. Eğer siz vekaleti verirken bazı şartlar koyarsanız vekalet verdiğiniz kişiye, ibra yönünden veya aidat belirlenmesi yönünden bu olur. Ancak açık bir vekalet verirseniz, sizin iradenizin dışında da vekalet verdiğiniz kişi istediği şekilde oy kullanabilir. Her sene Ocak ayında yapılıyor bu toplantılar. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmazsa ikinci toplantıya bırakılıyor. Benim tavsiyem, genel kurula mutlaka katılsınlar. Sonraki sene için alınan kararlara itirazları varsa bunu mutlaka zapta geçirsinler. Eğer kendi mantıkları dışında yapılmaması gereken bir harcama varsa bunu da mutlaka hukuki yönden çözümü için mahkemelere başvursunlar" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki

Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu

Derecik'te PKK'lıların Gönderdiği Patlayıcı Yüklü Drone, Vurularak Düşürüldü

Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı!