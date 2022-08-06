Adana'da bir ev sahibi, 3 aydır kirasını ödemeyen kiracısının çelik kapısını çalıp, elektriğini kesti

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesinde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. İddiaya göre, genç kadın 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise Kondu'dan kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şu anda ayrılamayacağını söyledi.

BANYODAN ÇIKTIĞINDA KAPISININ OLMADIĞINI GÖRDÜ

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise 'Evi boşaltıp gideceksin' dedi.

"2 ÇOCUĞUMLA BİRLİKTE BÖYLE OTURACAĞIM"

Evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kalan Hacer Kondu, "Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim" diye konuştu. Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, "2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım" dedi.