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KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR - Son Dakika

KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR

18.08.2021 17:47

TAKSİM'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki kafeteryanın işletmecileri, kira sözleşmeleri sona erdiği gerekçesiyle, 18 gündür iş yerlerine sokulmuyor.

TAKSİM'deki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki kafeteryanın işletmecileri, kira sözleşmeleri sona erdiği gerekçesiyle, 18 gündür iş yerlerine sokulmuyor. Fransa'ya karşı tazminat davası açtıklarını belirten Avukat Cem Sofuoğlu, ayrıca müvekkillerine haber verilmeden iş yerinde tespit yapılması nedeniyle de suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'nun içinde bulunan kafeteryanın 3 yıl boyunca işletmeciliğini yapan Servet Bayram ile Ferruh Yaşar'ın sözleşmelerinin süresi 31 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kira sözleşmeleri bitmeden bir süre önce, eşyalarını almaları için tebligat gönderilen iki ortak ve çalışanları, 1 Ağustos'tan itibaren içeri sokulmuyor. Tüm girişimlerine rağmen kafeteryaya alınmayan ortaklar, avukatları vasıtasıyla mülkiyeti elinde tutan Fransız Büyükelçiliği hakkında "Kira sözleşmesinin gereği gibi ifa edilmemesi ve davalı tarafça haksız feshedilmesi" gerekçesiyle zararın tanzimi için dava açtı.

Odakule'de basın açıklamasında bulunan Avukat Cem Sofuoğlu, taraflar arasındaki sözleşmede, uyuşmazlık halinde Türk mahkemelerinin yetkili kılındığını hatırlatarak, "Sözleşme Türkçe ve Fransızca olarak düzenlenmiş. Sözleşme süresi bitti. Bize, müvekkillere, Fransız Büyükelçiliği imzasıyla gelen bir yazılı ihtarnamede 'Biz 31 Temmuz itibarıyla sözleşmeyi feshediyoruz, burayı boşaltın. Aksi halde girmenize izin vermeyeceğiz' diye bir yazı aldık. Ben vekaleten cevap verdim. 'Bunu yapamazsınız' dedim. 'Girmemize engel olamazsınız. Kira sözleşmeleri bittiğinde tahliye için prosedürler bellidir. ya anlaşacağız ya dava açacaksınız. Fahri kararı alaraktan burayı tahliye edeceksiniz. Bir hukuk devleti olan Fransa'ya. Dünyaya hukuku, adaleti öğreten Fransa'nın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum' dedim. Ama yaptı Fransa, 1 Ağustos itibarıyla şirkete girişi engelledi. Fransız tarafı bununla kalmadı. Şirketin izni olmadan, haberi olmadan, şirket merkezine girip tespit yapmış. Bütün oradaki evrakları, bilgisayarları, şahsi eşyalarını, firmanın mali bilgilerini, defterleri falan her şeyi almış toplamış. Bunu da noter vasıtasıyla tespit ettirmiş. Ayrıca şirketin kasasında olan 500 lira parayı da emanete almışlar. Bana söyledikleri 'kasa açıktı'. Kasa kapalı. Müvekkiller öyle diyor. Kasayı da açmışlar demek. Bu bize göre bir hukuku çiğnemek, yasaları çiğnemek. Hukuka aykırı bir eylem yaptıkları için suç duyurusunda bulunacağız. Dün itibarıyla, bir tazminat davası açtık Fransa'ya karşı. 8'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu dava açıldı" diye konuştu.

İşletmenin ortaklarından Servet Bayram ise "Biz de demokrasisiyle övünen Fransa'nın bu hukuksuzluğa son vermesini istiyoruz. Yasal olarak da haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"MALIMIZ İÇERİDE ÇÜRÜYOR"

Kafeteryanın diğer ortağı Ferruh Yaşar da "Biz 2015'ten beri çaba gösterdik. Elimizden gelen yatırımı yaptık ama fark ettik ki beklentiler her zaman değişkendir. Ona rağmen, kovide rağmen, bizi hukuksuz bir şekilde ve zorla çıkarttılar maalesef. 13 kişi işten çıkarıldı. Ayrıca bizim malımıza el konuldu. Bütün stokumuza el konuldu, çürüyor şu anda ve bir şey yapamıyoruz. Biz hukuk yollarına başvurmaya karar verdik" diye konuştu.

KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR
KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR
KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR
KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR
KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR
KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR
KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR

İstanbul, Fransa, Bayram, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİRA SÖZLEŞMELERİ BİTTİ, EŞYALARINI ALMAK İÇİN BİLE FRANSA KONSOLOSLUĞU'NA SOKULMUYORLAR - Son Dakika


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