Son Dakika Haberleri: Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi
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Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi

1 saat önce

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20'lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e indirmesini talep ediyoruz" dedi.

Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi, System.String[]
BMD Başkanı Sinan Öncel, "Kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20'lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e indirmesini talep ediyoruz" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:47 
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