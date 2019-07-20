Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20'lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e indirmesini talep ediyoruz" dedi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, "Kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20'lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e indirmesini talep ediyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi:

Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı

Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı

Emekliyi usulsüz çalıştıran teşviği faiziyle geri ödeyecek

Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı