Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi
1 saat önce
BMD Başkanı Sinan Öncel, "Kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20'lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e indirmesini talep ediyoruz" dedi.
BMD Başkanı Sinan Öncel, "Kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20'lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV'yi yüzde 8'e indirmesini talep ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:47
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