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Kira tartışması AVM’ler ile markaları karşı karşıya getirdi
1 saat önce
Henüz kapatma kararı almayan AVM'ler ile kepenk indiren markalar kira konusunda karşı karşıya geldi.
Henüz kapatma kararı almayan AVM'ler ile kepenk indiren markalar kira konusunda karşı karşıya geldi. Markalar, AVM'lere "kira almayın" derken, AVM'ler ise bazı markalardan kapatmayın baskısı gördüğünü dile getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:05
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