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Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı - Son Dakika

Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı

03.01.2022 12:05
Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı

GAZİANTEP'te, kira artışını kabul etmediği için dükkan sahibi ile kiracısı Doç. Dr. İrfan Koca arasında tartışma çıktı.

GAZİANTEP'te, kira artışını kabul etmediği için dükkan sahibi ile kiracısı Doç. Dr. İrfan Koca arasında tartışma çıktı. Tartışmayı duyup gelen Doç. Dr. İrfan Koca'nın avukatı da olan kardeşi Erhan Koca, dükkan sahibiyle yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen avukat ve doktor, darp raporu alıp dükkan sahiplerinden şikayetçi oldu. Dükkan sahipleri de ilk önce kendilerinin saldırıya uğradığını öne sürerek 2 kardeş hakkında şikayette bulundu.

Olay, 1 Ocak'ta sabah saatlerinde Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında iş yerinin boşaltılmasına yönelik tahliye davası bulunan Doç. Dr. İrfan Koca'nın kiracı olarak bulunduğu fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine gelen mülk sahibi A.D. ile yakınları, dükkanın boşaltılması isteklerini yineledi ve yeni yılda kira fiyatını yükselttiklerini söyledi. İddiaya göre, aralarındaki tahliye davasının devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. İrfan Koca, istenilen kiranın astronomik olduğunu söyleyerek kira artışının enflasyon oranında gerçekleşebileceğini ifade etti. Taraflar arasında tartışma çıkması üzerine Doç. Dr. İrfan Koca, aynı zamanda kardeşi olan avukat Erhan Koca'ya haber verdi. Ağabeyinin çağrısı üzerine merkeze gelen avukat Erhan Koca, taraflarla tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra mülk sahibi ve beraberindekilerin şiddet uygulaması üzerine avukat Erhan Koca, cep telefonu kamerasını açarak yaşananları görüntüledi. Avukat olduğunu ve kendisine dokunulmamasını isteyen Koca, bir süre sonra karşı grubun saldırısına uğradı. Saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Koca, daha sonra ağabeyiyle birlikte darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayette bulundu. Mülk sahibi A.D. ve oğlu A.D. de polise asıl mağdurun kendilerini olduğunu ve saldırıya maruz kaldıklarını söyleyerek Koca kardeşler hakkında polise şikayetçi oldu.

'7-8 KİŞİ DARBETTİ'Taraflardan Erhan Koca, mülk sahiplerinin haksız kira artışı talebiyle, müvekkili ve ağabeyine saldırdığı haberini alınca olay yerine geldiğini ifade etti. Ardından tehdit ve saldırıya maruz kaldığını anlatan Koca, "Müvekkilim Doç. Dr. İrfan Koca, kliniğinin önünde birtakım kişilerin olduğunu, tehditlerde bulunduklarını bana söyledi. Ben de durumu öğrenince iş yerine gittim. Bu arada polis ekiplerine de haber verdim. Mülk sahiplerinin ağabeyim olan müvekkilimi tehdit ettiklerini görünce delil amaçlı kendi cep telefonumdan kayıt almaya başladım. Bu sırada kendilerine kimliğimi göstererek kurum avukatı olduğumu söyledi. Ancak, bu şahıslar, kayıt aldığımı görünce tehditlerde bulunup hakaret ederek beni darbettiler. Delilleri yok etmek için cep telefonumu elimden almak için 7-8 kişi beni darbetti" diye konuştu.Dükkan sahibinin kanuna aykırı kira artışı istediğini ve dolayısıyla saldırının gerçekleştirildiğini öne süren Erhan Koca, "Müvekkilim Doç. Dr. İrfan Koca ile mülk sahibi arasında yaklaşık 1 yıldır tahliye davası söz konusudur. Dükkan sahibi verilen kiranın düşük olduğunu ileri sürerek döviz kurunun artışı karşısında kanun dışı kira artış oranı talep ediyor. Müvekkilim ise kirasını her ay düzenli olarak yatırmış ve sözleşmede belirlenen kanuni kira artış oranı kadar kira bedelini ödüyor. Darp raporu alarak şikayetçi olduk ve bu saldırının cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Koca, öte yandan kiracı olarak bulunduğu dükkanına sahipleri tarafından, gece saatlerinde 'satılık' ve 'kiralık' yazılarak zarar verildiğini de sözlerine ekledi.

Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı
Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı
Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı
Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı
Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı
Kira tartışmasında doktor ve avukat kardeşlere saldırı
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Rehabilitasyon, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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