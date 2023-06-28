Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Hale Getirildi - Son Dakika
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Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Hale Getirildi

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Hale Getirildi

28.06.2023 11:03

1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan düzenleme ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı arabulucular aracılığıyla çözüme kavuşturulacak. Taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak ve görüşmeler en fazla bir ay içerisinde tamamlanacak. Uygulama ile uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Zorunlu hale getirilen ve 1 Eylül'de uygulanmasına başlanacak arabuluculukla yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı, mahkemelere gitmeden en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

BAŞVURULAR ÜCRETSİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

MAKSİMUM SÜRE 1 AY OLACAK

Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.

80 BİN BAŞVURU BEKLENİYOR

Yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı arabuluculara gitmesi bekleniyor. Uygulamayla, uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesine yönelik yaptığı açıklamada, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların derinleşmemesini istediklerini belirtmişti. Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarının mahkemelere gitmeden barışçıl şekilde çözüme kavuşturulacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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