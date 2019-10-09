Son Dakika Haberleri: "Kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz"
Son Dakika Güncel 'Kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz'

"Kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz"

2 saat önce

Bingöl Üniversitesi (BÜ) ve İl Müftülüğü tarafından, temel Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretim programı, hafızlık, tashih-i huruf ve aşere takrib kursları ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) ve İl Müftülüğü tarafından, temel Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretim programı, hafızlık, tashih-i huruf ve aşere takrib kursları ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından Rektörlükte düzenlenen törende imzalanan protokol doğrultusunda kurslar düzenlenecek.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çapak, BÜ Kıraat İlmi Eğitimi ve Uygulama Merkezi ve İl Müftülüğü arasında öğrenci yetiştirme amacıyla temel Kur'an-ı Kerim öğretimi programı, hafızlık, tashih-i huruf ve aşere takrib kursları düzenleyeceklerini söyledi.

"Bingöl'de güzel Kur'an okunsun, camilerimizde güzel ezan okunsun istiyoruz." diyen Çapak, bu kapsamda İl Müftülüğü ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

Çapak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğünün bu işin birinci derecede ilgilisi ve paydaşı olduğuna işaret ederek "Bu iki kurum desteğiyle üniversitemizde kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

İlahiyat Fakültesinde bu alanda kendini yetiştirmek isteyen öğrencilere destek olacaklarını dile getiren Çapak, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Müftüsü Genç de bu işbirliğine katkı sunan herkese teşekkür ederek "Kıraat ilmini yeniden yeşertip Bingöl'de bu damarı oluşturduk. Tashih-i huruf ve aşere takrib dahil bütün alanlarda temel oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi, Rektör, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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