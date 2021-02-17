Kıraathane Buluşmaları, Regaip Kandiline Necip Karakaya'nın sunumuyla gerçekleştirilen "Kıraathane Buluşmaları" programı, bu akşam Sincan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Millet Kıraathanesinde seyirciyle buluşacak.
Regaib Kandili özel programına ise Nihat Hatipoğlu konuk olacak. Sincan, Millet Kıraathanesinde gerçekleşecek "Regaip Kandil" özel programı bu akşam saat 19.00'da ekultur.sincan.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kıraathane Buluşmaları Regaip Kandil Özel Sincan Millet Kıraathanesinde - Son Dakika