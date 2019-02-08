Son Dakika Haberleri: Kıraathane Buluşmalarının Üçüncüsü Düzenlendi

Kıraathane Buluşmalarının Üçüncüsü Düzenlendi

48 dakika önce

Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğunun organize ettiği Kıraathane Buluşmaları'nın üçüncüsü 7 Aralık Üniversitesinde düzenlendi.

Kıraathane Buluşmalarının Üçüncüsü Düzenlendi, System.String[]
Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğunun organize ettiği Kıraathane Buluşmaları'nın üçüncüsü 7 Aralık Üniversitesinde düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde düzenli olarak devam eden Kıraathane Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'du. "Çağlar Ötesi Yalnızlık" başlığı etrafında şekillenen sunum, dinleyicilerin katkılarıyla derinlikli ve doyurucu bir sohbet ortamı oluşturdu.

Kavramsal açıdan yalnızlığı tarif etmenin yalnızlığın anlaşılmasında çok katkı sağlamadığını belirten Karacoşkun; Oğuz Atay, Turgut Uyar, İlhami Çiçek, Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç gibi yazar ve şairlerin dizeleri ile yalnızlığın duygusal yönüne dikkat çekti.

Konuşmasını yalnızlığın iki farklı anlaşılma biçimi üzerinden derinleştiren Mustafa Doğan Karacoşkun, birinci yönelimde, yalnızlığın kişiyi kendi içine doğru bir yolculuğa çağırdığını bu vesile ile kişinin kendini anladığını, duygusal manada dünyayı ve kendini idrak ettiğini belirtti.

Karacoşkun, Bu tür bir yalnızlığın değerli bir yalnızlık olduğunu ve modern dünyada insanların çok yoğun sosyal etkilere maruz kaldığı için bu değerli yalnızlığı yaşayamadığını ifade etti.

Karacoşkun, İkinci yönelimde ise yalıtılmışlık veya ötekileştirilmiştik duygusuyla beliren yalnızlığın, kişiyi verimsiz ve mutsuz kıldığı; bu sebeple, insanın kendini bulma mecrasında olumsuz bir etkisi olduğunu vurguladı.,

Konuşmasının sonunda dinleyicilere ve Kıraathane Sohbetleri'nde emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Musafa Doğan Karacoşkun, ikram edilen çay eşiliğinde bir müddet daha dinleyicilerle sohbet etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Mustafa Doğan, Aralık, Yaşam, Kültür Sanat
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