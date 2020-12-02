Kıraathane esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Kıraathane esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

02.12.2020 11:46
Kıraathane esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, System.String[]

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, "Ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen kıraathane esnafı iş yeri ve evinin giderlerini karşılayamıyor" dedi.

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, "Ekonomik anlamda zorlu süreçten geçen kıraathane esnafı iş yeri ve evinin giderlerini karşılayamıyor" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kahvehaneler tekrardan kapatılmıştı. 16 Mart 2020 tarihinden bu yana ekonomik anlamda zorluklar yaşayan kahvehane işletmecileri, işletme ve ev giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor. Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, yaptığı açıklamada kahvehane işletmecilerin yaşadığı zorlu süreci belirtti. Börekçi, "16 Mart 2020 tarihinden bu güne, 9 aydır mağdur olan ve hala mağdur olmaya devam eden kıraathane esnafı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Ekonomik anlamda çok zorlu bir süreçten geçen kıraathane esnafı yaşamla ölüm arasında çok büyük bir savaş veriyor. Önce sağlık sloganıyla girdiğimiz bu sıkıntılı süreçte kıraathane esnafı yaşamla ekonomi arasında sıkıştı kaldı. İşyeri ve evinin giderlerini karşılayamayan kıraathane esnafı psikolojik anlamda da çöküntüler yaşıyor. Bu sebeplerden dolayı devletimiz kıraathane esnafının ekonomik anlamda bitmemesi ve 500 yıllık kıraathane kültürünün yok olmaması için maddi destekler sağlamalıdır. Devletimizden isteğimiz, minimum 10 bin TL karşılıksız hibe ile kıraathane esnafının önünü açmalı ayrıca biriken kredi borçları içinde faizsiz tekrar yapılanma yapılmalıdır. Biriken kira ve işyeri giderleri için ise en az 2 yıl ödemesiz 25 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlamalıdır. Devletimiz bir çok problemin üstesinden geldiği gibi bu korona virüs salgınının da üstesinden gelecektir. Devletimize kıraathane esnafı olarak güvenimiz sonsuzdur" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kıraathane esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Mart, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kıraathane esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika Ekonomi


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