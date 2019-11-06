Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret

Toplumun her kesimine yönelik önemli çalışmalara imza atan Sincan Belediyesi, öğrencilerle birlikte anlamlı bir ziyaret düzenledi. Yakın zamanda vefat eden "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'in kabrini ziyaret eden gençler, Şair M. Atilla Maraş'ın dilinden Nuri Pakdil'i dinledi.



Sincan Belediyesi, millet kıraathanelerinin müdavimi olan öğrenciler için gezi düzenledi. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri ile öğrenciler, yakın zamanda vefat eden Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil'in Tacettin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni de gezen öğrenciler, Tacettin Veli ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında dua etti. Öğrenciler, daha sonra Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'ni e ziyaret ederek, Şair M. Atilla Maraş'ın dilinden Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i dinledi. - ANKARA