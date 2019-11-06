Son Dakika Haberleri: Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret

Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret

7 saat önce

Toplumun her kesimine yönelik önemli çalışmalara imza atan Sincan Belediyesi, öğrencilerle birlikte anlamlı bir ziyaret düzenledi.

Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret, System.String[]

Toplumun her kesimine yönelik önemli çalışmalara imza atan Sincan Belediyesi, öğrencilerle birlikte anlamlı bir ziyaret düzenledi. Yakın zamanda vefat eden "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil'in kabrini ziyaret eden gençler, Şair M. Atilla Maraş'ın dilinden Nuri Pakdil'i dinledi.


Sincan Belediyesi, millet kıraathanelerinin müdavimi olan öğrenciler için gezi düzenledi. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri ile öğrenciler, yakın zamanda vefat eden Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden usta yazar Nuri Pakdil'in Tacettin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni de gezen öğrenciler, Tacettin Veli ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında dua etti. Öğrenciler, daha sonra Şair ve Yazarlar Evi Müzesi'ni e ziyaret ederek, Şair M. Atilla Maraş'ın dilinden Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i dinledi. - ANKARA

Mehmet Atilla Maraş, Sincan Belediyesi, Nuri Pakdil, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan balıkçı tekneleriyle ilgili yeni açıklama: Kimsenin ekmeğiyle işimiz yok, süreleri bitti Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:09:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıraathane müdavimi öğrencilerden anlamlı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]