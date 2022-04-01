Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı

01.04.2022 00:40
Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı

Adıyaman'da, içerisinde birçok kişinin bulunduğu kıraathane bir grup şahıs tarafından silahlarla tarandı.

Adıyaman'da, içerisinde birçok kişinin bulunduğu kıraathane bir grup şahıs tarafından silahlarla tarandı. Kurşunların hedefinde kalan kıraathanede 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi eski Mezarlık yakınlarında bulunan bir kıraathane önüne araç ile gelen kimliği henüz belirsiz bir grup şahıs, tabancalar ile kıraathaneye ateş açtı. Adeta yaylım ateşine tutulan kıraathanede bulunan 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boş kovanlardan geçilmeyen olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı
Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı
Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı
Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı
Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Kayseri polisinden çevreye rahatsızlık veren araç denetimi Kayseri polisinden çevreye rahatsızlık veren araç denetimi Cinayet zanlısı teslim oldu Cinayet zanlısı teslim oldu

Adıyaman, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:36 İki genci öldürüp nehre atan güvenlik görevlileri hakkında 2 hafta önce hırsızlık soruşturması başlatılmış
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
23:07 ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 00:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement