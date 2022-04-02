Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı

02.04.2022 00:57
Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı

Adıyaman'da, içerisinde birçok kişinin bulunduğu kıraathane bir grup şahıs tarafından silahlarla tarandı.

Adıyaman'da, içerisinde birçok kişinin bulunduğu kıraathane bir grup şahıs tarafından silahlarla tarandı. Kurşunların hedefinde kalan kıraathanede 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi eski Mezarlık yakınlarında bulunan bir kıraathane önüne araç ile gelen kimliği henüz belirsiz bir grup şahıs, tabancalar ile kıraathaneye ateş açtı. Adeta yaylım ateşine tutulan kıraathanede bulunan 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boş kovanlardan geçilmeyen olay yerinde polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Adıyaman, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı - Son Dakika
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