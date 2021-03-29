Kıraathane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor - Son Dakika

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni önlemleriaçıkladı. Erdoğan, bu kapsamda esnafların merakla beklediği kararı da vatandaşlara duyurdu.
Koronavirüsle mücadeleyle ilgili alınan yeni kararların ardından restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Son Dakika: Türkiye'de 29 Mart günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Lokanta ve kafeler Ramazan'a kadar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak, Ramazan'da sadece paket servis yapılacak Son Dakika: Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı
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