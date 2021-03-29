Kıraathane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor - Son Dakika

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni önlemleriaçıkladı. Erdoğan, bu kapsamda esnafların merakla beklediği kararı da vatandaşlara duyurdu.

Koronavirüsle mücadeleyle ilgili alınan yeni kararların ardından restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

HALI SAHA, YÜZME HAVUZU GİBİ TESİSLERDE MEVCUT KARAR DEĞİŞMEDİ

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.

NİKAH VE DÜĞÜNLER

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

GENEL KURULLAR

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.