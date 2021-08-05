KIRAATHANEDE 'BUZLU' SERİNLİK - Son Dakika

ELAZIĞ'da kıraathane işletmecisi Ali Güneş, sıcaklardan bunalan müşterilerini, ayaklarının altına buz kalıpları koyarak serinletiyor.

Elazığ'da merkeze bağlı Aksaray Mahallesinde kıraathane işleten Ali Güneş, havaların ısınmasıyla sıcak havalardan bunalan müşterileri için farklı bir çözüm yolu buldu. Güneş, soğuk hava deposundan buz satın alarak kıraathanesine getiriyor. Burada müşterilerinin ayaklarının altına buzları bırakan Güneş, serinlemelerini sağlıyor. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını buza koyan, hem çaylarını içiyp hem de gazetelerini okuyan müşteriler uygulamadan memnun.

İşletmeci Güneş, sıcakların başlamasıyla müşteri memnuniyeti için böyle bir uygulamada bulunduğunu söylerken, İstanbul'dan gelen Mustafa Sarıcan, böyle bir sıcak görmediğini belirterek, "Çöl sıcağı diyorlar ama bu hamam sıcağı, sauna sıcağı. Kahveci arkadaşımız bize buz getirdi, böyle bir hizmet verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsun bizleri rahatlatıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Şener ise,"Ben 78 yaşındayım böyle bir sıcak görmedim. Kahvecimiz bir uygulama yaptı. Fabrikadan buz getiriyor, millet buza ayaklarını koyup serinliyor. Biz de bu işlerden faydalanıyoruz. Kahvecimize çok çok teşekkür ederim"diye konuştu.