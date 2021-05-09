KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 13 KİŞİYE 54 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

KIRAATHANEDE KUMAR OYNAYAN 13 KİŞİYE 54 BİN LİRA CEZA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamada bir kıraathanede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 54 bin 245 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamada bir kıraathanede kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 54 bin 245 lira ceza uygulandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede kepeklerin kapatılıp kumar oynandığını belirledi. Kıraathaneye baskın düzenleyen polis, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 13 kişiye toplam 54 bin 245 lira para cezası uygulandı. İş yerinin ruhsatsız olduğu belirlenerek, mühürlendi.

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