Son Dakika Haberleri: Kıraathanede Oyun Oynarken Silahlı Saldırıya Uğradı

Kıraathanede Oyun Oynarken Silahlı Saldırıya Uğradı

1 saat önce

Beyoğlu'nda, Refik Yanıkdağ (36), kıraathanede yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kıraathanede Oyun Oynarken Silahlı Saldırıya Uğradı, System.String[]


Beyoğlu'nda, Refik Yanıkdağ (36), kıraathanede yüzü maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Yanıkdağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refik Yanıkdağ, kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynarken, içeriye yüzü maskeli iki kişi girdi. Yanıkdağ'ın bulunduğu masaya yönelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler. Bellerindeki tabancaları çıkararak ateş etmeye başladılar. Saldırının ardından dışarı çıkan saldırganlardan biri tekrar içeri girerek Refik Yanıkdağ'a birkaç el daha ateş etti. Saldırganlar, olayın ardından yaya olarak kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Refik Yanıkdağ'ın ilk yardımına kıraathanedekiler koştu. Vatandaşlar buldukları bezlerle yaralara tampon yaptı. 

Oğlunun vurulduğunu duyduktan sonra kıraathaneye gelen Murat Yanıkdağ, birkaç kez aramasına rağmen ambulansın gecikmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Baba Yanıkdağ, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Refik Yanıkdağ, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının kahvehanenin içerisinde yatması

- Polis ekiplerinin gelişi

-Ambulansın gelişi

-Silahla vurulan kişinin babasının sağlık ekiplerine tepki göstermesi

-Çevredeki vatandaşların babayı sakinleştirmeye çalışması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Kahvehaneden genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:37 Kaynak: DHA

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