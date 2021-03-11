Kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye 88 bin TL ceza - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir kıraathanede oyun oynayan 28 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede oyun oynandığını belirleyerek baskın yaptı. Baskında içeride bulunan 28 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL para cezası kesildi. Kıraathane ise mühürlendi.