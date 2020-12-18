Kıraathanede toplanan 13 kişiye 40 bin 950 TL ceza - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde kıraathanede sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 13 kişiye toplam 40 bin 950 TL ceza uygulandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oyun oynandığı ihbarı aldı. Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler kıraathane sahibi olmak üzere toplam 13 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 40 bin 950 TL idari para cezası uyguladı.