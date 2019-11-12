Son Dakika Haberleri: Kıraathanede yasa dışı bahis
Son Dakika 3. Sayfa Kıraathanede yasa dışı bahis - Son Dakika

Kıraathanede yasa dışı bahis

6 saat önce

Antalya'da kıraathane baskınında bulunan bir bilgisayarda Yasadışı Bahis Sitesi olduğu ve M.S. isimli yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Kıraathanede yasa dışı bahis, System.String[]

Antalya'da kıraathane baskınında bulunan bir bilgisayarda Yasadışı Bahis Sitesi olduğu ve M.S. isimli yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı.


Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yapılan kontrolde, işyeri içerisinde bulunan bir dizüstü bilgisayarda, Yasadışı Bahis Sitesi olduğu değerlendirilen bir internet sitesinin açık olduğu görüldü ve M.S. isimli şahsın Yasa Dışı Bahis oynadığı değerlendirilerek, Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden bilgisayar ve bilgisayarın yanında bulunan not kağıtları muhafaza altına alındı. M.S. isimli şahıs hakkında da "7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.


Diğer yandan hakkında Gazipaşa İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile "Ailenin Korunması Tedbir Dosyasından" aranma kaydı bulunan E.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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