Kıraathanedeki 65 üstü kişilere ve işletmecilere 18 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Kıraathanedeki 65 üstü kişilere ve işletmecilere 18 bin 900 lira ceza
09.11.2020 16:15
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehaneye giden 65 yaş üstü 4 kişi ile 2 işletmeciye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
KIRKLARELİ'nin Babaeski
ilçesine bağlı Büyükmandıra
beldesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kahvehaneye giden 65 yaş üstü 4 kişi ile 2 işletmeciye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Büyükmandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sofuhalil köyünde yaptıkları koronavirüs denetimleri sırasında G.E.'nin sahibi olduğu kahvehanede 65 yaş üzeri olan H.B. ve M.G., Y.U.'nun sahibi olduğu kahvehanede ise A.B. ve S.Y.'nin bulunduğu tespit edildi. 2 kahvehaneci ile 4 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150'şer lira ceza kesti.
KARANTİNAYI İHLAL ETTİ
Öte yandan Babaeski'nin Karamesutlu köyündeki denetimler sırasında da karantina altında olması gerekirken dışarıda yakalanan O.İ.'ye de 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
- Babaeskikırklareli
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