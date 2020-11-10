Kıraathanedeki tedbirsiz oyuna ceza yağdı - Son Dakika

Kıraathanedeki tedbirsiz oyuna ceza yağdı

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde salgın kararlarına aykırı bir şekilde kıraathanede oturup oyun oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde salgın kararlarına aykırı bir şekilde kıraathanede oturup oyun oynayan 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi İlçesinde bulunan bir kıraathanede koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı oyun oynandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kıraathaneye giden Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü Bulvar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, içeride bulunan yaklaşık 10 kişinin iki ayrı masada okey oynadıklarını tespit etti. Bunun üzerine korona kararlarını ve tedbirlerini yok sayan 10 kişiye toplamda 9 bin lira idari para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

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