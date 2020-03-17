Kıraathaneler kapandı vatandaşlar bu sefer parklara akın etti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yeni tip Korona virüsü tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının ardından onlarca vatandaş parklara akın etti.



İçişleri bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu genelgeyle, dün gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durduruldu. Silvan'da dün gece yarısından itibaren kıraathaneler kapatılınca vatandaşlar, Gazi Caddesi ve Selehattini Eyyübi Cami'sinde bulunan banklarda oturmaya başladı. Günün büyük bölümünü kıraathanede geçiren Mehmet Çelik, " İş olmadığı için her günümüz kahvehanede geçiyor. Sabah saatlerinde gelip akşam saatlerine kadar kahvehanede oturuyoruz. Ancak zamanım öyle geçiyor. Korona virüs tedbirleri adı altında kıraathaneler geçici bir süreliğine kapatıldı. Bizde kahvehaneler kapalı olduğu için park ve cami avlusunda bulunan banklarda oturarak zamanımız geçiriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR