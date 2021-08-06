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Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi - Son Dakika

Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi

06.08.2021 19:17

Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi 2'nci doz covid-19 aşısını olmayanlar kahvelere alınmayacak Kahvehane işletmecisi Burkhan Kuş: "Kararı yerinde buluyorum, destekliyorum" Eskişehir'de Korona virüse karşı 2'inci doz aşısını olmayan vatandaşların kıraathanelere alınamam dönemi başladı.

Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi

2'nci doz covid-19 aşısını olmayanlar kahvelere alınmayacak

Kahvehane işletmecisi Burkhan Kuş:

"Kararı yerinde buluyorum, destekliyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Korona virüse karşı 2'inci doz aşısını olmayan vatandaşların kıraathanelere alınamam dönemi başladı.

Türkiye'de Korona virüs ile mücadele devam ederken, aşı olmayan vatandaşlara da kısıtlamalar gelmeye başladı. Uzmanlara göre virüse yakalanan hastaların büyük bir bölümü aşı olmayan ya da 2'nci doz aşısını olmayanlardan oluşuyor. Artan Korona virüs vakaları ise insanların bir arada olduğu mekanlardan olan kıraathanelerde bir dizi önlemi beraberinde getirdi. Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Ankara Kahveciler Büfeciler Federasyonu'nun aldığı kararı geçtiğimiz gün duyurmuştu. Başkan Zeki Çoban alınan karara göre, 2'nci doz Korona virüs aşını olmayan vatandaşların kahvelere alınmayacağını belirtti. Bu karar kahvehane işletmecilerinin ve müşterilerin büyük bir çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşıladı. İşletmeciler virüsü yaymayacakları için, müşteriler ise daha rahat bir ortamda bulunacakları için mutluluklarını dile getirdi.

"Virüsü yayma ihtimalimiz daha yüksek"

Kahvehane işletmecisi Burkhan Kuş, alınan kararın yerinde olduğuna değinerek mutluluğunu dile getirdi. Gün içeresinde birçok kişiyle temas halinde olduklarını belirten Kuş, karar sayesinde işletmecilerin de daha rahat olacağını ifade etti. Müşterilerinin genelinin 2'nci doz aşılarını olduğunun altını çizen Burhan Kuş, işlerinin olumsuz yönde etkilenmeyeceğini dile getirdi. Kararla ilgili Burhan Kuş, "Yeni kararlar bizim can güvenliğimiz için, yerinde kararlar. Bizim aşı olmamız herkesin sağlığı ve güvenliği için çok önemli. Sonuç olarak günde yaklaşık 200-300 insanla temas halindeyiz. Virüsü yayma ihtimalimiz diğer insanlara nazaran daha fazla. Bu yüzden kararı yerinde buluyorum, biz de destekliyoruz. Bizim müşterilerimizin yaş ortalaması 55-60 çoğunun da aşı olduğunu düşünüyorum ama yine de gerekli kontrolleri yapacağız. Bu uygulama sayesinde umarım aşı olmayan ya da 2'nci doz aşını olmayanlara vesile olur. Bu uygulama bizim işlerimizi şöyle etkiler, aşı olmakta direnenler olursa işlerimiz etkilenir. Ama ben müşterilerimizin böyle bir zorluk çıkaracaklarını düşünmüyorum. Zaten müşterilerimizin de yüzde 90'nı 2'nci doz aşılarını oldular, yüzde 10'luk kesim de aşılarını tamamlarlar" diye konuştu.

"3'üncü dozu da olacağım"

Kahvehane müşterilerinden olan 65 yaşındaki Cevdet Ölmez de, kararın yerinde olduğunu ifade ederek ailesinin 2'nci doz aşıları olduğunu ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Cevdet Ölmez, "Çok güzel bir karar, aşı olmayanı almasınlar kahveye. Kimin ne olduğunu bilemezsin ki, HES kodu da uygulansın, 2'nci doz aşı olamayanı da almasınlar. Ben mesela 3'üncü dozu olacağım, arkadaşlarım 3'üncü dozu oldular. Aşı olanlar gelsin ama olmayanlar gelmesin. Çocuklarım da aşı oldu, eşimde, ablam da oldu. Bütün aile aşısını oldu, hiçbir sıkıtı yok. Aşı olmamız lazım, bazı aşı olmayan vatandaşlar var ama onlarında olması gerekiyor. Aşı olmadan bu virüsün önüne geçemeyiz. Bütün dünya bu aşıyı oluyor, biz neden olmayalım" ifadelerini kullanarak karara verdiği desteği söyledi.

"Aşı olmayanlar pişman"

Bir başka müşteri olan 65 yaşındaki Şevket Çelikörs kararın yerinde ve mutluluk verici olduğunu söyledi. Çelikörs, kendisinin 3'üncü doz aşısını olduğunun altını çizerek, aşı olmayıp virüse yakalananların pişman olduklarını belirtti. Şevket Çelikörs, "Ben karardan memnum çünkü biz aşımızı olduk hiçbir sorun olmadı. Bu kararla en azından korkmadan dışarda dolaşabiliriz. Zaten aşı olmayanlara virüs bulaştığında çok üzülüyorlar, aşı olamadıklarına pişman oluyorlar" diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi
Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi
Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi
Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kıraathanelerde aşını ol çayını iç dönemi - Son Dakika


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