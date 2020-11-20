Kıraathanelerde masa ve sandalyeler toplandı, kapılara kilit vuruldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle birlikte bu akşam saat 20.00 itibariyle yasaklar başladı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında bu akşam saat 20.00 itibariyle 81 ilde kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Edirne'de de genelge kapsamında kıraathane sahipleri bu akşam son kez çay demledi. Saatler 20.00'ye yaklaştığında kıraathaneler de bulunan müşteriler çaylarını yudumlayıp kıraathaneden ayrılırken, işletme sahipleri de masa ve sandalyelerini toplamaya başladı. Tüm hazırlıklarını tamamlayıp işletmelerinin kapılarına kilit vuran kıraathane sahipleri şimdi ise işyerlerinin açılması için yayınlanacak ikinci genelgeyi bekliyor. - EDİRNE