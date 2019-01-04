Kıraathanelere Kumar Operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta kumar oynatıldığı iddiası üzerine polis ekipleri, 2 farklı kıraathaneye operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş
'ta kumar oynatıldığı iddiası üzerine polis ekipleri, 2 farklı kıraathaneye operasyon düzenledi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, kumar oynatan ve oynayan şahısların yakalanabilmesi ve kumar suçunun önlenmesine yönelik operasyon yaptı.
İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8'i kumar oynayan, 2'si de kumar oynatan 10 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam bin 996 lira para cezası kesildi.
Kumar oynatılan kıraathanelere ise kapatma ve mühürleme işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:51 Kaynak: İHA
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