Son Dakika Haberleri: Kıraathaneleri Kitapla Buluşturacak Proje

Kıraathaneleri Kitapla Buluşturacak Proje

1 saat önce

Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu, kıraathanelerde kitap okunması için proje hayata geçirdi.

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Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu, kıraathanelerde kitap okunması için proje hayata geçirdi.

Belediye Çamlık Park Kafe'de tanıtım ve açılışı yapılan "Birlikte okuyoruz" projesi kapsamında kıraathanelerde kitap okumanın yaygınlaşması amaçlanıyor.

Proje kapsamında halka açık alanlarda her ay 15 dakika kitap okuma etkinliği yapılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kasım Sülü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kamu kurum ve kuruluşları ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda 15 dakika kitap okundu.

Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Müdürü Eyüp Kumaş, kıraathanelerin işlevlerini hatırlatmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Geçmişte kıraathanelerin işlevi mahallelinin toplandığı yer olması, çay, kahve içerken bir taraftan kitap, dergi okumak, sorunları tartışmak, kararlar almaktı. 'Birlikte okuyoruz' projesiyle amacımız, insanların bu tür yerlerde kitap okumaya karar verdiğinde kolayca ulaşmasını sağlamaktır." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, klasik müzik eşliğinde 15 dakika süreyle kitap okudu.

Programın sonunda katılımcılara keşkek ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Çamlık, Vezirköprü, Fazıl Ahmet, Güncel
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