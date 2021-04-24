Kıraathaneye çevrilen iş yerinde kumar oynayanlara 49 bin TL ceza - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir iş yerinin üst katını kıraathaneye çevirip kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, 49 bin lira ceza uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde bir iş yerinin üst katının kıraathaneye çevrildiği ve kısıtlamada kumar oynandığını belirledi. Polis, yaptığı çalışmada iş yerine polisin gelişini gözetlemek için güvenlik sistemi kurulduğunu da tespit etti. İş yerine baskın yapan polis, kumar oynayan 12 kişiyi yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye toplam 49 bin lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.