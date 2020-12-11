Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza

11.12.2020 21:25

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynadıkları belirlenen 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynadıkları belirlenen 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza uygulandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kemalettin Mahallesi Fabrika Aralığı Sokak'ta, önceden kiralık araç dükkanı olarak kullanılan iş yerinin duvarının yıkılarak, yan taraftaki balıkçı dükkanının ikinci katına merdiven yardımıyla kumar oynamak için gidildiğini tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi O.E. ile 10 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek oyun kağıtları ve taşlarla oyun oynadıklarını belirledi.

Bu sırada oyun oynayanlardan N.G. ekiplere yakalanmamak için 3,5 metre yüksekliğindeki pencereden atladı.

Bacağından yaralanan N.G. hastanede tedaviye alındı. Bu arada iş yerinin lavabosunun bulunduğu bölümün polis baskınına karşı bahçeye kaçmak için açılır kapanır şekilde yapıldığı ortaya çıktı.

Ekipler, iş yeri sahibi ve 10 kişiye toplam 37 bin 450 lira ceza yazdı.

Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza
Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, oyunlar, Çorlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kıraathaneye dönüştürülen balıkçıda oyun oynarken yakalanan 11 kişiye 37 bin 450 lira ceza - Son Dakika


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