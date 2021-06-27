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Kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika

Kıraathaneye kumar baskını

27.06.2021 09:58
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece geç saatlerde Şirinevler Mahallesinde bulunan bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iş yerinde yapılan aramada, kumar oynamak amacıyla kullanılan; çeşitli renklerde ve boylarda 269 adet pul, 40 deste iskambil kağıdı, 1020 Türk Lirası para ele geçirildi. İş yeri içerisinde bulunan 6 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 8 bin 016 TL ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 916TL idari para cezası uygulandı.Ayrıca İ.Y. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kıraathaneye kumar baskını

Türk Lirası, Nazilli, Aydın, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika


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