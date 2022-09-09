Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

09.09.2022 00:22
Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

KAYSERİ'de, kıraathanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayıp, tabanca ile vurulan Özdal Çetin, ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, kıraathanede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayıp, tabanca ile vurulan Özdal Çetin, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokaktaki kıraathanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Özdal Çetin, kimliği belirsiz 1 kişinin tabancayla dışarıdan ateş açması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:48 Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 00:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kıraathaneye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement