Son Dakika Haberleri: Kıraathaneye taşlı saldırı
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Kıraathaneye taşlı saldırı

36 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler kıraathaneye taşlı saldırıda bulundu.

Kıraathaneye taşlı saldırı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler kıraathaneye taşlı saldırıda bulundu. İş yerinde hasar meydana gelirken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Kurtuluş Sokak'ta bulunan kıraathaneye, plakası belirlenemeyen aracın içindekiler tarafından taşlar atıldı. Saldırı sırasında kapalı olan kıraathanenincamları kırıldı. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelip, inceleme yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hamidiye, İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:53 Kaynak: DHA
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