Son Dakika Haberleri: Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı düzenlendi
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Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı düzenlendi

1 saat önce

Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı düzenlendi -Alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehaneye saldırı düzenlendiBURSA - Bursa'da 10 kişilik bir grup aralarında daha önce husumet bulunduğu bir kıraathaneye saldırdı.

Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı düzenlendi

-Alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehaneye saldırı düzenlendi

BURSA - Bursa'da 10 kişilik bir grup aralarında daha önce husumet bulunduğu bir kıraathaneye saldırdı.

Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş sokak üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan 10 kişilik bir grup diğer tarafa ait olan kıraathaneye taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Kıraathanenin kapalı olmasından dolayı olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
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