Kıraç: 19 yılda mezun oldum
6 saat önce
Öğrencilerle sohbet eden ve sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, bir öğrencinin "Eğitim serüveninizi anlatır mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pek anlatılacak bir öğrencilik yaşamım olmadı.
Öğrencilerle sohbet eden ve sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, bir öğrencinin "Eğitim serüveninizi anlatır mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pek anlatılacak bir öğrencilik yaşamım olmadı. Üniversiteden 19 yılda mezun oldum. Lise 2'ye kadar güzel bir öğrencilik yaşamım vardı, sonra ne olduysa duruldum. Derslerim iyi olsa da üniversiteye gitmek istemedim. Ablamın telkiniyle Marmara Üniversitesi'nin Müzik bölümüne kaydoldum, orayı da 19 yıl sonra bitirdim."
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:39
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