"Kıraç" Adana'da göreve başladı - Son Dakika
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"Kıraç" Adana'da göreve başladı

11.03.2022 18:01

"Kıraç" Adana'da göreve başladı Adana'da polislerin her türlü arazi ve hava koşullarında görev alabileceği kriminal inceleme aracı Kıraç hizmete başladı Adana'da polislerin her türlü arazi ve hava koşullarında görev alabileceği kriminal inceleme aracı "Kıraç" hizmete başladı.

"Kıraç" Adana'da göreve başladı

Adana'da polislerin her türlü arazi ve hava koşullarında görev alabileceği kriminal inceleme aracı Kıraç hizmete başladı

ADANA - Adana'da polislerin her türlü arazi ve hava koşullarında görev alabileceği kriminal inceleme aracı "Kıraç" hizmete başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, yerli ve milli imkanlarla üretilen mobil kriminal İnceleme aracı Kıraç, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmetine tahsis edildi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, teslim aldıkları araçla iz ve delillerden suçluya ulaşmanın artık daha kolay olacağını söyleyerek, "Adana'da ulaşılamayacak yer kalmayacak. Artık delilleri seri bir şekilde inceleyip, adli işlemleri başlatacağız. Bu araçların 60 ilimize gönderilmesi planlanmakta. İlk ulaştığı yerlerden biri Adana" dedi.

İnci'nin konuşmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, cinayet senaryosu gereği delil araştırması yapıp, elde ettiği bulgulardan yola çıkarak faili tespit etmek için mobil kriminal polis laboratuvarını kullandı.

Ayrıca, Kıraç'ın her türlü arazi ve iklim şartlarında delil güvenliği ve olayların aydınlatılması konusunda önemli katkı sağlayacağı ve özel olarak dizayn edilmiş panelvan tipi olay yeri inceleme araçlarıyla afet bölgelerinde senkronize şekilde görev yapmaları sağlanarak afetzedelerin kimlik tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılabileceği bildirildi.

Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı
Kıraç Adana'da göreve başladı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İnceleme, Milli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kıraç' Adana'da göreve başladı - Son Dakika


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