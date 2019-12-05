Kıraç, engellilerle 'Vatan Marşı'nı söyledi

Samsun'da, Canik Belediyesinin "Hayata Engel Yok" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 85 engelliye akülü engelli aracı verildi. Programa katılan sanatçı Kıraç ise engellilerle birlikte "Vatan Marşı"nı söyledi.



Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. Konuşmasını gerçekleştiren Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bizler nefes alıp veren her canlının birer engelli adayı olduğunun bilincindeyiz. Bütün gayretimiz engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak, onların hayatını kolaylaştırmak içindir. Bu amaçla 'Hayata Engel Yok' projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği tespitler ve bizlere yapılan başvuruların içerisinde muhtarların, meclis üyelerinin, din görevlilerinin, okul müdürlerinin olduğu bir komisyonca araştırılmasıyla dağıtımı yapılacak isimleri tespit ettik. Engellilik görmemek, duymamak ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel yüreklerdedir. En büyük engel sevgisizliktir. Bu kardeşlerimize yüreklerini açan hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle araçlarımızı tedarik ettik" dedi.



"11 farklı yerde şarj istasyonu kuruyoruz"



Sandıkçının ardından kürsüye gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizim temsil ettiğimiz medeniyet diyor ki 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' Bugünkü fiziki halimiz ne olursa olsun, yarım saat sonra ne olacağı bilinemez. Buradaki engelsiz herkes engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin arabalarını şarj etmeleri için 11 tane farklı yerde şarj istasyonları kuruyoruz. Bulunduğunuz bölgede kolayca ulaşabileceksiniz. Daha sonra bu istasyonları yaygınlaştıracağız. 7'den 70'e herkesi en mutlu bir şekilde yaşatmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.



"Hepimiz birer engelli adayıyız"



Son olarak kürsüye gelen Vali Osman Kaymak ise, "Bizim kastımız ve amacımız şudur: Engelli vatandaşlarımıza anlayışla yaklaşmak, onları anlamak ve onlara uygun davranışlarda bulunmaktır. Engellilik bir olay sonucu Allah'ın kişiye verdiği kaderdir. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün sağlıklıyız ama yarın ne olacağımız belli değil. Bu anlamdan engelli kardeşlerimizi anlayarak onların hayatını kolaylaştırmak hepimizin üzerine vazifedir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların bitiminde anahtar teslimine geçildi. Vali Osman Kaymak, Başkan Mustafa Demir ve İbrahim Sandıkçı, akülü araç verilen vatandaşları tek tek gezip anahtar teslimi yaptı. Teslim bitiminde protokol üyeleri vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekindi.



Dans gösterileri renk kattı



Etkinlikte Engelsiz ve Engelli Dans Kulübü sporcuları tarafından yapılan solo gösteriler büyük beğeni topladı. Özellikle evli olan Kadir ve Neziha Ünal çiftinin yaptığı tekerlekli sandalye dans gösterisi büyük beğeni topladı. 6 yaşındaki Nazar Enes isimli kız çocuğunun tek başına yaptığı Balık Kız adlı tiyatro gösterisi ise herkesi duygulandırdı ve büyük alkış aldı.



Program sonunda Sanatçı Kıraç, Vatan Marşı'nı Samsun Engelliler Korosu ile birlikte büyük bir coşkuyla seslendirdi. Programın çok güzel olduğunu belirten Kıraç, "Çok cici bir organizasyon. Yüzler hep gülüyor. Bundan sonra yüzünüz hep gülsün. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında akülü araçların temin edilmesine vesile olan hayırseverlere protokol üyeleri tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Akülü araçlarına kavuşan engelli vatandaşlar, yardımlarını kendilerinden esirgemeyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya ve hayırseverlere teşekkür etti.



Törene, Hollandalı iş adamı Ron Gazelle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN