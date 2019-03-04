Kıraç, Enrico Caruso'nun Taht Adayına Türkü Söyletecek!
1 saat önce
Rock müziğin kralı Kıraç, Avrupalı müzik otoritelerinin Enrico Caruso'nun tahtına aday gösterdiği opera sanatçısı Can PULAT'a türkü seslendirmesini söyledi.
Evvel Zaman'ın program konuğu Kıraç, programa kendisi gibi konuk olarak katılan opera sanatçısı Pulat'ın ses rengini son derece başarılı bulduğunu, sanatçının albümünde mutlaka türkü de seslendirmesi gerektiğini belirtti.
Kıraç'ın gitar eşliğinde türküleri yorumladığı programda Pulat, klasik bir parça seslendirdi ve 2019'da Türkiye'de çıkaracağı albümünde batı enstrümanları ile harmanlayacağı türkülere de yer vereceğini açıkladı.
Yayıncı ve sunucu Tuna GÜZELYURT'un da katıldığı Evvel Zaman, canlı olarak yayınlanan ilk belgesel program özelliği taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
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