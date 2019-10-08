Son Dakika Haberleri: Kıraç'tan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım
Son Dakika Magazin Kıraç'tan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım

Kıraç'tan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım

1 saat önce

Kıraç'ın bu sözleri kadın-erkek herkesin tepkisini çekmişti.

Kıraç'tan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım, System.String[]

Kıraç'ın bu sözleri kadın-erkek herkesin tepkisini çekmişti.  Ünlü şarkıcı konser öncesi tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi.


İşte Kıraç'ın açıklamalarından satır başları…


Kadınlara hakaret etmedim, etmem. Bunu Türkiye'deki herkes bilir. Mardin'inden İstanbul'un tepesindeki gökdelende oturan kadına kadar, herkes benim nasıl bir duruşumun olduğunu bilir. Ama ben eyyamcılık da yapmam. Kadınlara sevimli görüneceğim diye eyyamcılık yapmam. Orada bir şey anlatmaya çalıştım. Evlilikle ilgili, evliliklerin gittiği durumla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Ben siyasetçi değilim, hukuk diliyle de konuşmuyorum, günlük dil kullanıyorum. O dilin bilinçaltı sorgulanabilir mi? Sorgulana bilir. Ben ilerisiyle ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sözümün arkasındayım. Ne dedim ki arkasında olmayayım.


Ben şunu demek istiyorum; Şuan Türkiye'de evliliklerin %60'ı boşanmayla sonuçlanıyor. Kadınlar üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Kadınlar bana destek olacaklar biliyorum. Çünkü imza attıktan sonra tek bir sorun çıktığında boşandıklarında çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunu insanlar görüyor. Evlenmeye aday insanlar görüyor, gençler görüyor... Bu sosyolojik olarak çok ciddi sorunlar getirecek. Bunlar bir belirti. Ben bunu anlatmak istedim.

Kıraç, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21 
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