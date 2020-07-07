Kiracı bulmak zorlaşacak - Son Dakika

Kiracı bulmak zorlaşacak

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, "Kredi faizlerinin düşmesinden ötürü kiracılar ev sahibi oldu.

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, "Kredi faizlerinin düşmesinden ötürü kiracılar ev sahibi oldu. Böyle devam ederse kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün kiracı bulamayacak" dedi.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı


Mevlüt Oral, emlak piyasasındaki son durum hakkında değerlendirmelerden bulundu. Piyasada hareketlenme olduğunu söyleyen Başkan Oral, "Korona virüsü salgınından ötürü emlakçı 3- 4 ay bir sıkıntı çekti. Ama konut kredi faizlerinin 0.64, 0.74 seviyelerine kadar düşmesinden ötürü bir hareketlenme yaşandı. Hala daha devam ediyor. Bu aylarını sıkıntısını arkadaşlarımızın telafi ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.


Kredi faizlerinin düşmesinin kiracıları ev sahibi yaptığını söyleyen Mevlüt Oral, "İmkanı olan bu kredi oranlarıyla kredi kullanan kirada oturan insanlar var. Kirada oturan insanların daire sahibi olduktan sonra evleri boşaltıyorlar ve kendi evlerine geçiyorlar. Eskiden kiralık dairelerle ilgili mültecilerden ötürü sıkıntılar vardı. Mültecilerden dolayı çok fahiş fiyatlara kiralar verildiğini görüyorduk. Bu konuda şikayetler de geliyordu. Ama ben şuna inanıyorum ki piyasada yaşanan bu hareketlenme böyle devam ederse gerçekten kira için yatırım yapan ev sahipleri düzgün bir kiracı aramak için elinden gelenleri yapacaklar ama bulamayacaklar. Çünkü imkanları olanlar, düzenli çalışan insanlar daire sahibi oldu. Daha önce ev sahipleri her sene kirayı artırmayı düşünüyordu. Şimdi ise daha düşük fiyatlardan kiraya verecekler belki kiracı bile bulamayacaklar" şeklinde konuştu.


Bazı insanlarınsa durumdan faydalanmaya çalıştığını dile getiren Oral, "Ne olur fırsatçılık yapılmasın. İnsanlar gerçekten zor durumda. Ekonomiden ötürü mağduriyetler de yaşıyorlar. Özellikle bazı insanların kredi faiz oranlarının düşmesinden ötürü rakamları yükselttiğine yönelik şikayetler geliyor. Bu insanlara biz mağduriyet yaşatmamak için fırsatçılık yapmayalım. Bununla ilgili bir düzenleme de yakında gelecektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kiracı bulmak zorlaşacak - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 19:55 İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
14:45
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
14:28
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
14:21
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
14:05
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
13:50
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
13:41
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
13:28
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
13:00
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
12:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 15:05:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiracı bulmak zorlaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]